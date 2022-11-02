София, 2 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Резкое подорожание древесины для отопления в Болгарии обусловлено высоким спросом на дрова и низким предложением в соответствующем сегменте на рынке твердотопливных материалов. Об этом 2 ноября со ссылкой на заявление министра экономики Болгарии Николы Стоянова сообщает БНР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

По словам Стоянова, на сегодняшний день болгарское правительство не имеет рычагов воздействия на частные структуры для снижения цен на дрова для населения.

«Кабмин контролирует работу основных лесхозов и подчняющихся им складов, однако этого недостаточно для влияния на ценовую политику сектора», — отметил министр в ходе слушаний в Народном собрании (парламенте) страны.

Напомним, только за последние две недели стоимость кубометра дров в ряде регионов Болгарии выросла в полтора раза. Сегодня она составляет в среднем 200 левов ($100).