Новозыбковский район, Брянская область, 2 ноября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Первый геоглиф в виде эмблемы лесного хозяйства России заложили в Новозыбковском участковом лесничестве Брянской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 ноября в организаторы акции.

Пресс-служба Рослесхоза Высадка геоглифа

Саженцы желудей, сеянцев дуба черешчатого и сосны высадили сотрудники управления лесами Брянской области, Всероссийского института лесоводства, IT-компаний, лесопожарники и волонтёры. Для закладки зелёного геральдического символа потребовалось тысяч лиственных деревьев и 16 тысяч хвойных. В длину символическая живая эмблема достигает почти 300 метров, а общая площадь озеленения превысила семь гектаров.

«Лес в России — это наша история, культура, традиции и наше национальное богатство. Акция «Сохраним лес» очень важна для воспитания граждан бережного отношения к природе, возрождения принципов добровольчества и реальных дел для сохранения лесов», — подчеркнул глава Рослесхоза Иван Советников.

В рамках акции «Сохраним лес» Брянской области в 2022 году волонтёры высадили около 44 500 деревьев на территории 14,1 га. Работы по созданию геоглифа в честь лесного хозяйства России продолжаться и в 2023 году.