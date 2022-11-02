Грозный, 2 ноября 2022, 17:52 — REGNUM Командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря Совета безопасности Чечни. Его собственную просьбу об уходе с поста удовлетворил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, Апты Алаудинов является командиром спецподразделения «Ахмат», который с начала спецоперации на территории б. УССР выполняет боевые задачи в ходе СВО. Под его руководством чеченские подразделения принимали участие в важнейших военных операциях и одерживали победу над врагом. Помимо секретаря Совбеза Чечни, он является помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку.
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