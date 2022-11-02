Грозный, 2 ноября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря Совета безопасности Чечни. Его собственную просьбу об уходе с поста удовлетворил глава Чечни Рамзан Кадыров.

(сс) Рамзан Кадыров Апти Алаудинов

«Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы региона.

Напомним, Апты Алаудинов является командиром спецподразделения «Ахмат», который с начала спецоперации на территории б. УССР выполняет боевые задачи в ходе СВО. Под его руководством чеченские подразделения принимали участие в важнейших военных операциях и одерживали победу над врагом. Помимо секретаря Совбеза Чечни, он является помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку.