Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена выделит $13,5 млрд на программу помощи малообеспеченным семьям в преддверии повышения цен на отопление этой зимой, сообщает 2 ноября Reuters.

Отопление Images Money

В рамках данной инициативы министерство здравоохранения и социальных служб США выделит $4,5 млрд на финансирование программы помощи малообеспеченным семьям в вопросах энергоснабжения (LIHEAP), рассказали в Белом доме.

Напомним, что согласно прогнозам управления энергетической информации США, предстоящей зимой американские потребители будут платить за отопление своих домов на 28% больше, чем в прошлом году. Это связано с резким ростом цен на топливо, а также более холодным сезоном.