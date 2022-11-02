Москва, , 17:46 — REGNUM Законопроект, направленный на развитие инфраструктуры садоводческих и огороднических объединений, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Кутеповым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В сопроводительных материалах поясняется, что на территории садовых товариществ ведется торговля, осуществляется оказание бытовых, медицинских услуг, которые, ввиду их близости, крайне востребованы гражданами. Вместе с тем, в силу несовершенства регулирования, имеются препятствия для развития этих видов деятельности.

По действующему законодательству к компетенции общего собрания товариществ относится принятие решения о создании или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования, но отсутствует норма в части принятии решения о передаче в пользование имущества общего пользования третьим лицам, включая определение условий договора пользования указанного имущества, в связи с чем законопроектом предлагается добавить такое полномочие. Разработчики законопроекта считают, что данная мера позволит решить, в том числе, и вопросы размещения торговых объектов.

Отмечается, что по решению общего собрания также возможно выделять земельные участки общего назначения для организации ярмарочных площадок для осуществления торговой деятельности посредством торговли с автоприцепов и автолавок.

Авторы инициативы указали, что в ряде регионов готовы к предоставлению субсидий на организацию площадок под осуществление торговой деятельности, в связи с чем предлагается рассмотреть и такой вариант организации торговли товарами первой необходимости, а также возможность оказания бытовых услуг на территории товариществ.