Оренбург, , 17:43 — REGNUM В Оренбурге на четырёх зданиях будут установлены мемориальные доски. Об этом сообщили журналистам 2 ноября в мэрии.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по рассмотрению предложений по наименованию улиц, площадей и иных муниципальных объектов и по установке мемориальных досок. С инициативами установить памятные доски в честь выдающихся горожан выступили общественные организации, и члены комиссии единогласно это поддержали.

На фасаде Агропрома по ул. 9 Января, 64 установят мемориальную доску Александру Заверюхе. Он прошёл путь от механизатора до заместителя председателя правительства РФ. На ул. Краснознаменной, 41 откроют памятную. дочку ветерану Великой Отечественной войны и военной контрразведки, сотруднице легендарного СМЕРШа Антонине Буяновской.

Кроме того, мемориальные доски появятся в честь заслуженной артистки РСФСР, руководителя Оренбургского государственного русского народного хора Людмиле Райковой, а также выдающегося популяризатора истории и главного редактора журнала «Детская литература» Сергея Алексеева. Их откроют соответственно на зданиях института искусств и педагогического университета.