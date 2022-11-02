Казань, 2 ноября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Авиакомпания Nordwind планировала 2 ноября отправить первый рейс из Казани в Тегеран. Однако перевозчик убрал маршрут из расписания. Причиной решения стало отсутствие интереса к данному направлению, сообщает портал Tourdom со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Nordwindairlines.ru Самолет авиакомпании Nordwind

«В связи с нестабильной политической ситуацией в Тегеране мы наблюдали низкий спрос на полеты по данному маршруту, поэтому было принято решение о переносе старта рейса на 28 марта 2023 года. При этом данный рейс был заменен на дополнительную частоту Казань — Бишкек. Таким образом, в зимнем расписании Nordwind выполняет перелеты по маршруту Казань — Бишкек 2 раза в неделю», — уточнили в пресс-службе.

Для казанцев добраться в Тегеран можно с пересадкой в Москве.

Напомним, запланированные прямые перелеты по маршруту «Казань — Тегеран» авиакомпания Nordwind анонсировала в сентябре.

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