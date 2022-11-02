Херсон, , 17:39 — REGNUM По сравнению с летом 2022 года, ВС России адаптировались к действиям противника, а процент сбития ракет HIMARS заметно вырос, отметил 2 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин, комментируя очередной обстрел Херсона.

РСЗО HIMARS Pentagon.mil

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Как сообщалось ранее, ВСУ днем 2 ноября обстреляли район Антоновского моста в Херсоне. Было выпущено 18 ракет из РСЗО HIMARS, 12 из них удалось сбить.

«Лишь массированные пуски дают шансы на прорыв ПВО в Херсоне. Чем меньше ракет, тем выше процент их сбития», — отметил Рожин.