Вашингтон, 2 ноября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Представители трех крупных аптечных сетей США, которых обвиняют в содействии кризису в сфере общественного здравоохранения, согласились выплатить около $13,8 млрд для урегулирования тысяч исков американских штатов и местных органов власти, сообщает 2 ноября Reuters.

Красные таблетки

Согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания CVS согласилась выплатить около $5 млрд в течение 10 лет, Walgreens — около $5,7 млрд в течение 15 лет. При этом ни одна из компаний не признала свою вину. Walmart также согласилась выплатить $3,1 млрд.

Напомним, что в США более 3300 исков было подано органами штатов и местного самоуправления, возлагающими на компании ответственность за эпидемию злоупотребления опиоидами, которая, по данным правительства США, привела к почти 500 тысячам смертей от передозировки с 1999 по 2019 год.