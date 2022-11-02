Псков, , 17:55 — REGNUM Власти Псковской области провели масштабные учения по гражданской обороне (ГО), проверили готовность систем оповещения населения и состояние инфраструктуры защитных объектов, сообщил 2 ноября губернатор региона Михаил Ведерников.

Учения по гражданской обороне Александр Ульяненко © ИА REGNUM

«В условиях непростой военно-политической, международной обстановки нам необходимо принять все исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей Псковской области», — сказал глава Псковской области.

Он указал, что одним из важнейших условий для решения этой задачи является отработка взаимодействия всех уровней власти и ответственных ведомств в случае возникновения той или иной внештатной ситуации.

По словам Ведерникова, система гражданской обороны много лет не проходила серьезные испытания.

«Проводимые учения позволят понять слабые точки и в кратчайшие сроки принять необходимые меры для устранения недочетов», — подытожил губернатор.