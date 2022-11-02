Сочи, Краснодарский край, , 17:35 — REGNUM Россия оставляет за собой право выйти из сделки по вывозу зерна с территории б. УССР в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены. Об этом заявил 2 ноября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Всем известно, что Киев использовал этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. Мы потребовали заверений и гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», — сказал президент.

По его словам, посредником в прояснении ситуации выступила турецкая сторона, и по линии Минобороны России от Анкары была получена информация о том, что соответствующие заверения были даны Киевом.

«В связи с этим мною даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений, если гарантии будут нарушены», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что в этом случае российская сторона будет готова безвозмездно поставить беднейшим странам весь объём зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.