Шумихинский район, Курганская область, 2 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В Курганской области завершено следствие по делу жителя Шумихинского района, обвиняемого в незаконной добыче 60 косуль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Косуля

Следствием установлено, что 40-летний гражданин выслеживал диких животных в лесу, используя тепловизор и прибор освещения, отстреливал их, не имея на этого соответствующего разрешения. Туши косуль перевозились в гараж, где разделывались. Мясо гражданин продавал, а останки отвёз под мост через реку Каменку, расположенный на трассе «Иртыш» в Шумихинском районе. Там их и обнаружили дорожные рабочие.

Материальный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил 2,4 миллиона рублей. При обыске у него в гараже были обнаружены туши косуль на крючках, морозильная камера с мясом, а также масса разделочных инструментов.

Уголовное дело по ч. 2 статьи 258 УК РФ («Браконьерство») направлено в суд для рассмотрения по существу.

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