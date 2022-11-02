Оренбург, , 17:34 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура выявила нарушения исполнения бюджетного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт о затягивании сроков перечисления денег, полученных в сентябре 2021 года «Областным имущественным фондом от продажи акций АО «Международный аэропорт «Оренбург». Прокуратура установила, что сроки перечисления средств в областной бюджет переносились распоряжениями министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Причём это делались неоднократно и было необоснованно.

Также в распоряжениях министерства не были отражены сроки перечисления в бюджет почти 800 млн рублей. Это часть денег от продажи акций, запланированных к перечислению в бюджет в качестве пожертвования по договору с «Областным имущественным фондом».

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что государственным предприятием деньги были размещены в коммерческом банке с начислением процентов. Губернатору области Денису Паслеру уже внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.