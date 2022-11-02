Салехард, 2 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. На Ямале в 2022 году гранты для начинающих предпринимателей в сумме до 500 тысяч рублей получили 64 стартапа. Получатели грантов — вновь созданные предприниматели и юридические лица, которые зарегистрированы и работают на территории Ямала. Денежные средства могут расходоваться на покупку и доставку оборудования, мебели для обустройства рабочих мест, рекламу и обучение по программам повышения квалификации. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что мера поддержки реализуется второй год. В текущем году заявочная компания прошла дважды — в июне и сентябре. Среди проектов грантополучателей предприятия общепита, индустрии красоты, ветклиника, развлекательные услуги и другие направления.

«На Ямале практикуется комплексный подход к реализации мер поддержки предпринимателей: это денежные выплаты, компенсации расходов на модернизацию оборудования, подключение к инженерным сетям и коммуникациям, возмещение паушальных взносов по франшизам, индивидуальное сопровождение бизнес-проектов, льготные займы от 3% годовых, консультационная поддержка, образовательные программы, ряд налоговых и административных послаблений», — указано в сообщении.

Денежные средства выдаются на условиях софинансирования из бюджета округа в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале студентам колледжей из многодетных семей компенсируют стоимость обучения.

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