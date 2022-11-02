Херсон, 2 ноября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Херсону днём 2 ноября, сообщили в экстренных службах Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В 16:12 по городу было выпущено 18 ракет HIMARS, системами ПВО было сбито 12 из них. Шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 ноября ВСУ выпустили по Херсону 24 ракеты, 21 удалось сбить, три также упали у Антоновского моста. Обошлось без пострадавших.