Рим, , 17:31 — REGNUM Итальянские СМИ 2 ноября цитируют опубликованные отрывки из книги Бруно Веспы с цитатами нового премьер-министра страны Джорджи Мелони.

Джорджа Мелони Vox España

Внешнеполитическое «кредо» нового премьера публикуется накануне ее первых официальных встреч с главами Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета, отмечают издания.

Мелони подчеркивает, что ЕС должен стать «конфедерацией», а принцип субсидиарности долэен работать таким образом, чтобы Брюссель не вмешивался в решение вопросов, которые удобнее решать на национальном уровне, и наоборот.

Сейчас, отмечает Мелони, ситуация диаметрально противоположна: власти ЕС регулярно вмешиваются в мелкие вопросы и «отсутствуют», когда решения нужно принимать на уровне всего союза.