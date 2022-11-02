Гороховец, Владимирская область, , 17:30 — REGNUM Приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД по Гороховецкому району Владимирской области вынес суд в Гороховце, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Щебень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подсудимого уличили в получении в 2019 году взятки от дорожного предприятия — полицейский достоверно знал о нарушениях при использовании транспортных средств компании и отсутствии у водителей специальных разрешений. Чтобы не привлекать дорожников к административной ответственности, предприятие «договорилось» о перевозке бетонных плит из города Вязники до места строительства здания для осуждённых в Гороховце.

Кроме того, начальник отделения раскрыл коммерческому лицу информацию о маршрутах патрулирования подчинённых ему сотрудников ДПС в целях беспрепятственного передвижения транспорта организации. За это полицейскому предоставили 21 тонну гранитного щебня и более 170 тонн асфальтовой крошки.

Общую сумму «взяток» следствие оценило в 127 тысяч рублей. Вину в совершённых преступлениях подсудимый не признал.

С учётом всех обстоятельств суд приговорил полицейского к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Виновный также лишён звания капитана полиции.