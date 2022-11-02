Петрозаводск, , 17:35 — REGNUM В Карелии завершены все мобилизационные мероприятия, подготовка и вручение повесток гражданам, пребывающим в запасе, прекращаются, сообщил 2 ноября глава республики Артур Парфенчиков.

Мобилизованные жители Карелии vk.com/aparfenchikov

Глава региона напомнил, что Карелия выполнила мобилизационное задание еще к 4 октября. Однако из-за решения вернуть домой жителей республики с тремя детьми, а также по итогам рассмотрения жалоб мобилизованных, военкомат проводил необходимую ротацию.

«Сейчас в соответствии с указаниями Генштаба РФ все мобилизационные мероприятия завершены. Подготовка и вручение повесток гражданам, пребывающим в запасе, прекращаются», — сказал Парфенчиков, добавив, что военкоматы продолжают работу только с добровольцами и кандидатами для прохождения военной службы по контракту.

«Мы, безусловно, продолжим поддерживать наших ребят и окажем всю необходимую помощь их семьям», — заверил глава Карелии.

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