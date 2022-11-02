Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге приступят к обсуждению нового Генерального плана после марта 2023 года. Это следует из ответа городского комитета по градостроительству и архитектуре на обращение депутата Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

Рассвет в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В тексте сказано, что «планируемый срок представления Проекта на рассмотрении Правительства Санкт-Петербурга — до 1.03.2023». После того, как Смольный рассмотрит Генплан, он поступит на обсуждение в городской парламент.

Вишневский полагает, что в связи с этим проект поступит в Заксобрание не ранее конца марта или в апреле 2023 года.

Напомним, что в Петербурге принимали предложения и поправки в Генеральный план города. Граждане и организации направили более 11 тыс. обращений.

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