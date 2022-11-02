Курск, 2 ноября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Меры по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах в Курске будут усилены. Об этом сообщил 2 ноября губернатор Роман Старовойт по итогам заседания антитеррористической комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Приняли решение усилить работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах. При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости мы быстро усилим патрулирование общественных мест», — написал Старовойт в телегпам-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Курской области также приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности в регионе до 21 ноября.