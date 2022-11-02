Нижний Новгород, , 17:22 — REGNUM На установку и последующий демонтаж главной новогодней ели в Нижнем Новгороде выделили из городского бюджета 3,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Высота новогоднего дерева должна будет составлять не менее 12 метров. Подрядчик украсит ель светящейся гирляндой и четырьмя наборами ёлочных шаров красного и золотистого цветов.

Также рядом с главным новогодним символом столицы Приволжья будут установлены декоративные конструкции в виде подарков и ёлочных шаров.

Кроме того, почти 6,3 млн рублей потратит нижегородская казна на украшение регионального центра праздничными флагами и новогодними постерами, а также их последующую утилизацию.

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