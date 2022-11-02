Нижний Новгород, 2 ноября 2022, 17:22 — REGNUM На установку и последующий демонтаж главной новогодней ели в Нижнем Новгороде выделили из городского бюджета 3,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Высота новогоднего дерева должна будет составлять не менее 12 метров. Подрядчик украсит ель светящейся гирляндой и четырьмя наборами ёлочных шаров красного и золотистого цветов.
Также рядом с главным новогодним символом столицы Приволжья будут установлены декоративные конструкции в виде подарков и ёлочных шаров.
Кроме того, почти 6,3 млн рублей потратит нижегородская казна на украшение регионального центра праздничными флагами и новогодними постерами, а также их последующую утилизацию.
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