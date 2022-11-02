Казань, , 17:34 — REGNUM Продажа энергетических напитков несовершеннолетним запрещена в Татарии. Соответствующий закон 2 ноября подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Подписание закона Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится об ограничении в республике розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, содержащих сжиженный углеводородный газ товаров, а также установлении административной ответственности за нарушение данных запретов и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

Ранее ИА REGNUM передавало, четыре случая отравления газом подростков произошли в 2021 году в городе Набережные Челны. В январе 2022 года от острого отравления бутаном скончалась девушка. Еще двое несовершеннолетних стоят на учете в связи с потреблением газа в Елабуге.

Читайте также: В Нижегородской области запретили продавать детям газовые зажигалки