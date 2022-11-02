Курск, 2 ноября 2022, 17:22 — REGNUM Действие жёлтого уровня террористической опасности на территории Курской области продлено до 21 ноября. Об этом 2 ноября сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Вопросы обеспечения безопасности в регионе обсуждались на заседании антитеррористической комиссии Курской области с участием представителей силовых структур и правоохранительных органов.
Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности в Курской области действует с весны 2022 года. С 20 октября в Курской области в числе восьми российских регионов введён режим среднего уровня реагирования.