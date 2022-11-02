Бишкек, 2 ноября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Киргизии производят до 20 тонн золота ежегодно, но не было площадки для его продажи на внутреннем рынке страны. Об этом заявил президент Киргизской фондовой биржи Медет Назаралиев, передаёт «Tazabek».

istara Золотые слитки

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По его словам, из-за этого местные ювелирные фирмы были вынуждены закупать драгметаллы за рубежом, что негативно сказывалось на их способности конкурировать с иностранными компаниями, работающими в этой сфере.

Назаралиев отметил, что открытие в 2022 году сектора драгоценных металлов на Киргизской фондовой бирже позволило решить эту проблему — на торги начали выставлять золото Национального банка республики.

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