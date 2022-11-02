Москва, 2 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Компания «Охотский торговый порт» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Николаевск» для реализации проекта по глубокой модернизации действующего порта в рабочем посёлке Охотск Охотского района Хабаровского края. В результате модернизации пропускная мощность причального фронта превысит 300 тыс. тонн груза в год. Это позволит повысить объёмы перевалки золотосодержащей руды и освоить грузооборот социально значимых грузов. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

По данным ведомства, обновление порта даст возможность хранить скоропортящиеся продукты. В инвестпроект будет вложено 52,9 млн рублей.

«По результатам модернизации причала в порту Охотска будет выправлена вогнутость причальной линии, проведена замена ряда шпунтин и анкерных тяг, что позволит увеличить скорость обработки судов, повысить пропускную способность порта до уровня более чем 300 тыс. тонн. Обновленный порт сможет переваливать необходимые объёмы золотосодержащей руды одного из крупнейших дальневосточных предприятий, осваивать грузооборот социально значимых грузов, в первую очередь угля обеспечения посёлка Охотск теплоэнергией в зимний период. Кроме того, будут расширены виды деятельности порта. Установив рефрижераторные контейнеры, мы сможем хранить рыбную продукцию», — сказал Марат Халиуллин, директор Охотского торгового порта.

Отмечается, что на различных этапах модернизация порта будет включатся в себя приобретение дополнительной погрузочно-разгрузочной техники, в том числе автокрана для выполнения данных погрузо-разгрузочных работ с судов, погрузки и загрузки контейнеров. Также будет приобретено и установлено оборудование для снижения выбросов загрязняющих веществ: ветро-пылезащитные экраны и оросительные системы, очистные сооружения.

По словам директора КРДВ Хабаровск Ирины Серовой, инвестиционный проект будет реализован на площадке Охотского муниципального района ТОР «Николаевск». Его выполнение стало возможным благодаря расширению границ ТОР.

Согласно данным КРДВ, всего на территории Хабаровского края реализуют проекты 89 резидентов ТОР. Бизнес уже осуществил инвестиции на сумму 98 млрд рублей, создал 5 767 рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Дальнем Востоке проходит этап всероссийской акции «неделя без турникетов», где принял участие Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ). Студенты Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа (НГГПК), а также учащиеся средних школ города Находка познакомились с работой якорного резидента территории опережающего развития (ТОР) «Находка». Гостями мероприятия стали около 200 человек.

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