Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. С января по октябрь 2022 пассажирские перевозки на Октябрьской железной дороги возросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе ОЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд на Московском вокзале.

За 10 месяцев текущего года поезда перевезли более 134,7 млн пассажиров, что более чем на 10% больше, чем в 2021 году. При этом только поездами пригородного сообщения воспользовались 119,3 млн человек. Это также больше на 10%, чем соответствующий показатель предыдущего года. Поезда дальнего следования перевезли 15,4 млн пассажиров.

С января по октябрь пассажирооборот на ОЖД увеличился на 13,4%. Этот показатель в общем составил более 16 млрд пасс-км, а по пригородным перевозкам — почти 4,6 млрд пасс-км.

Отметим, что только за октябрь по ОЖД проехали 14,1 млн человек. Электрички доставили 12,8 млн пассажиров, а поезда дальнего следования перевезли 1,3 млн человек.