Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Киностудия «Ленфильм» запустила в производство фэнтези-сериал «Витязи» в основу которого лягут русские фольклорные произведения. Об этом 2 ноября сообщает портал «Вечёрка».

В. М. Васнецов — Витязь на распутье (1882)

В рамках проекта, который авторы характеризуют как экспериментальный, будет выпущено восемь эпизодов. Сюжет сериала расскажет о приключениях нескольких богатырей-супергероев, которым удалось дожить до наших дней. Создатели шоу пояснили, что хотят сделать из русского фольклора нечто, что будет так же популярно, как голливудские кинокомиксы «Мстители» или «Хранители».

Для справки: в проекте участвуют актёры Иван Добронравов, Антон Васильев, Юрий Колокольников, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Лиза Янковская, Петр Красилов и Виктория Исакова. Съёмки сериала начнутся в 2023 году.