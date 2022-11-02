Москва, , 17:04 — REGNUM Россия при осуществлении политики в области ядерного сдерживания строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и призывает другие страны ядерной «пятёрки» проявить ответственность в вопросах обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом говорится в заявлении «О предотвращении ядерной войны», распространённом 2 ноября пресс-службой МИД России.

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В ведомстве отметили, что российские доктринальные установки в ядерное сфере предельно чётко определены, носят сугубо оборонительную направленность и «не допускают расширительного толкования».

«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — напомнили в МИД.

Отмечается, что российская сторона в полной мере подтверждает свою приверженность совместному заявлению лидеров ядерной «пятёрки» о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

«Твёрдо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим в МИД призвали другие страны, обладающие ядерным оружием, «на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям».

В заявлении также указано, что Россия продолжает выступать за формирование обновлённой, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учёта коренных интересов сторон.