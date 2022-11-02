Москва, 2 ноября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на синхронизацию процедур предоставления в пользование части акватории водного объекта и земельного участка, которые примыкают к береговой линии, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Кутеповым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы пояснили, что сейчас возникает неопределенность для бизнеса, связанного с размещением на акватории каких-либо объектов. Они предлагают внести изменения в Водный кодекс РФ предусматривающие заключение договора водопользования в части использования акватории для размещения плавучих объектов без проведения процедуры аукциона с лицом, являющимся правообладателем примыкающего к такой акватории земельного участка или сооружений.

По мнению разработчиков инициативы, заключение договора водопользования позволяет добросовестному водопользователю зарезервировать в соответствующих координатах используемую им акваторию, что, в том числе может являться средством противодействия незаконной деятельности «серых» перевозчиков.