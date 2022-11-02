Липецк, 2 ноября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Закон Липецкой области «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка» утверждён депутатами Липецкого облсовета 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

Проект концессии коммунальной инфраструктуры был предложен Росводоканалом и ВЭБ. РФ, он получил одобрение на заседании профильного комитета по экономике.

По данным, которые прозвучали на заседании, сегодня в Липецке износ более половины сетей водоснабжения и водоотведения составляет 100%, средств же на ремонт у муниципалитета нет. Решить проблему, полагают власти, может инвестор

В рамках концессии«Росводоканал» и ВЭБ. РФ за 49 лет намерены вложить в модернизацию коммунальных сетей около 16 млрд рублей в ценах текущего года или 44,5 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Общий объем инвестиций составит 46,5 млрд рублей. Концессионер планирует построить и реконструировать 408 км сетей водоснабжения, 315 км сетей водоотведения и 168 производственных объектов. Что касается роста тарифов, то, заявил первый вице-мэр Вадим Негробов, за 10 лет средний рост составит 8,6%, за 49 лет — 3,8%.

В результате решение о концессии было поддержано большинством депутатов Липецкого облсовета: 29 голосов «за», шесть — против, двое воздержались.