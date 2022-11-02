Казань, , 17:06 — REGNUM В Казани Вахитовский районный суд заочно арестовал киевских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их обвиняют в присвоении 800 тыс. тонн нефти, поставленной компанией «Татнефть», на сумму более 400 млн долларов, сообщает пресс-служба суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели И. Коломойский, Г. Боголюбов, А. Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» П. Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью, присвоили нефть в количестве более 800 тыс. тонн на общую сумму более 400 млн долларов США, поставленную ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области.

Отмечается, что при решении по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу суд учел тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемых, доводы следователя о нахождении бизнесменов в международном розыске, в случае установления их местонахождения, находясь на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или другим способом воспрепятстовать производству по уголовному делу.

Напомним, на курорте Буковель по месту проживания Коломойского прошел обыск. Процедуру устроили детективы НАБУ, которые изъяли документацию, гаджет, а также скачали информацию, содержащуюся на устройстве. Ранее прокурорами САП и детективами НАБУ было объявлено о подозрениях в финансовых махинациях в отношении верхушки компании «Укрнафта», частью которой является олигарх.

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