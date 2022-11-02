София, , 16:59 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило законопроект о банкротстве физических лиц, предусматривающий списание долгов по кредитам и другим займам для сотен тысяч жителей страны. Об этом 2 ноября сообщает БНР.

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По словам министра юстиции Болгарии Крума Заркова, нововведение позволит «максимально облегчить экономическое давление на отдельно взятого болгарского гражданина». «Это даст людям, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию, возможность снова поверить в то, что государство их защищает», — отметил он.

Детали программы не разглашаются. Согласно некоторым данным, для абсолютного большинства должников в Болгарии в 2023 году будет ликвидирована задолженность по банковским и частным займам.

Законопроект должен быть принят Народным собранием (парламентом) Болгарии до конца текущего года.