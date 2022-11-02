Белгород, 2 ноября 2022, 16:58 — REGNUM На звание лучшего участкового России претендует старший лейтенант полиции Сергей Наумов из Белгородской области. С полицейским 2 ноября встретился губернатор Вячеслав Гладков.
Сергей Наумов следит за общественным порядком на приграничных территориях Белгородского района — в сёлах Малиновка, Журавлёвка, Нехотеевка и Отрадное. Вместе с сотрудниками МЧС он неоднократно выводил из-под обстрелов местных жителей, уже более двух тысяч человек.
Проголосовать за полицейского можно на сайте газеты «Комсомольская правда» до 10 ноября.