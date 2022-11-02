Белгород, 2 ноября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. На звание лучшего участкового России претендует старший лейтенант полиции Сергей Наумов из Белгородской области. С полицейским 2 ноября встретился губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Полицейский Сергей Наумов

Сергей Наумов следит за общественным порядком на приграничных территориях Белгородского района — в сёлах Малиновка, Журавлёвка, Нехотеевка и Отрадное. Вместе с сотрудниками МЧС он неоднократно выводил из-под обстрелов местных жителей, уже более двух тысяч человек.

«Сегодня встретился с Сергеем Наумовым. Захотел лично поддержать. Знаю, что его поддерживают и Анжелика Самойлова, глава поселения, и Владимир Перцев, глава района. Каждый день, рискуя своей жизнью, он находится под обстрелом, потому что выезжает на осмотр и фиксацию разрушений вместе с главой администрации и сотрудниками ДНД в обстреливаемые сёла. Только за вчерашний день зафиксировано 14 домовладений с различной степенью повреждения», — написал глава региона в социальных сетях.

Проголосовать за полицейского можно на сайте газеты «Комсомольская правда» до 10 ноября.