Ставрополь, 2 ноября 2022, 16:58 — REGNUM Сельхозпредприятия Ставропольского края собрали в 2022 году более 57 тыс. тонн яблок. По данным вице-премьера Ставрополья Андрея Хлопянова, этот показатель является рекордным за всю историю садоводства в регионе.
По словам Хлопянова, предыдущий рекорд Ставрополья по сбору яблок был на 10 тыс. тонн ниже. При этом нынешний результат еще не окончательный — убран урожай всего на 80% площадей. Предположительно будет собрано в общей сложности до 60 тыс. тонн.
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