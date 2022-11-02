Ставрополь, , 16:58 — REGNUM Сельхозпредприятия Ставропольского края собрали в 2022 году более 57 тыс. тонн яблок. По данным вице-премьера Ставрополья Андрея Хлопянова, этот показатель является рекордным за всю историю садоводства в регионе.

Яблоки 1gb.ru

«С начала текущего сезона нашим аграриям удалось собрать уже более 57 тысяч тонн плодов — столь высоких урожаев не было за всю историю садоводства в Ставропольском крае», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Хлопянова, предыдущий рекорд Ставрополья по сбору яблок был на 10 тыс. тонн ниже. При этом нынешний результат еще не окончательный — убран урожай всего на 80% площадей. Предположительно будет собрано в общей сложности до 60 тыс. тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Минсельхоз России планирует удвоить урожай яблок за пять лет