Ливерпуль, Великобритания, , 16:58 — REGNUM Руководство «Ливерпуля» готово выделить 100 миллионов евро на трансфер 19-летнего центрального полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуда Беллингема. Об этом 2 ноября сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп и руководители «Ливерпуля» сошлись во мнении, что ради трансфера полузащитника «Боруссии» нужно приложить все возможные усилия.

Действующее соглашение Беллингема с «шмелями» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.