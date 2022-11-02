Калуга, 2 ноября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. О состоянии детей, получивших серьёзные травмы из-за падения дерева в Обнинске Калужской области, сообщил 2 ноября в социальных сетях министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

kaluga. sledcom.ru В Обнинске упавшее из-за ветра дерево покалечило двоих детей

«Мальчику сделали магнитно-резонансную томографию, заключение направили в столичную клинику Леонида Рошаля. Ждем телемедицинскую консультацию. Его сестрёнку готовим к плановой операции по шинированию нижней челюсти», — отметил Константин Пахоменко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 октября семья из четверых человек приехала за продуктами в торговый центр города Обнинска. Отец через одну заднюю дверь машины на улицу вывел пятилетнюю дочь, а затем, обойдя, через другую дверь достал двухлетнего сына, который остался на руках. В этот момент в результате сильного порыва ветра на них упало дерево. Девочка получила перелом челюсти, ушиб грудной клетки, у мальчика перелом основания черепа, он в тяжелом состоянии находится в калужской областной детской клинической больнице. Ситуация с пострадавшими находится на личном контроле у губернатора области Владислава Шапши.