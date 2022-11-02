Нижневартовск, Югра, 2 ноября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) в 16-этажном жилом доме рухнул лифт с женщиной и собакой внутри. Об этом сообщил телеканал N1.

(сс) CWitte Лифт

К счастью, женщина с питомцем не пострадали — сработала система безопасности с активизацией клиновых захватов.

В горадминистрации Нижневартовска прокомментировали ситуацию. Лифт в доме 76 по ул. 60 лет Октября работает в штатном режиме.

«Согласно информации сайта Югорского фонда капитального ремонта, лифт заменят в 2032–2034 годах. Но собственники могут принять решение о переносе сроков на более ранний период с определением источника финансирования (увеличение взносов на капитальный ремонт). «Управляющая компания № 1», которая обслуживает данный дом, готова помочь в организации общего собрания жильцов», — пояснили в мэрии.