Якутск, 2 ноября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Якутии на «дальневосточном гектаре» открыли турбазу «Маатта». Новый региональный объект рекреации и туризма расположен недалеко от села Бердигестях в Горном улусе Якутии. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристическая база

«Идею построить туристическую базу вблизи родного села мы с женой Елизаветой обдумывали давно. Весной 2020 года решили перейти к действиям и оформили «дальневосточный гектар». К реализации проекта приступили сразу после получения участка: летом обустроили территорию, а зимой высыпали на лед несколько тонн песка с тем, чтобы весной после таяния снегов на этом месте образовался песчаный пляж. Далее мы оформили документацию по техприсоединению участка к электрическим сетям — благо, наш гектар находится практически в границах поселения Бердигестях. Ожидаем подключения в следующем году, ну, а пока свет на турбазу даёт генератор», — рассказал Александр Агеев, руководитель проекта.

Отмечается, что в планах преобразовать «Маату» в круглогодичную базу отдыха с гостевыми домиками, ледовым катком с теплым помещением для переодевания и новыми летними аттракционами. Здесь появятся пирс на воде и открытые веранды, будет построена сцена для выступлений артистов, где планируется проведение мероприятий различного уровня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель правительства России Михаил Мишустин предложил продлить действия программ по получению арктического и дальневосточного гектара в собственность или долгосрочную аренду до 1 марта 2023 года.

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