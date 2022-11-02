Рим, 2 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. ВВП Италии в 2023 году прекратит рост, с таким прогнозом выступили 2 ноября экспертыMoody's.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Предыдущий прогноз предполагал, что рост составит 2,7%.

ВВП страны перестанет увеличиваться из-за последствий конфликта на территории б. УССР, энергокризиса и высокой инфляции, отметили аналитики.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.