Париж, , 16:52 — REGNUM «Задыхаясь» от цен на электроэнергию, крупнейший производитель стекла во Франции Duralex приостанавливает работу на пять месяцев, а именно до 1 апреля 2023 года, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Наши счета (за газ и электричество) увеличились с 3 до 13 млн евро в год, что составляет 46% нашего оборота», — заявил Хосе-Луиса Льякуна, генеральный директор Duralex.

«Тем более обидно, что компания закончит год с 40-процентным ростом оборота. Представьте себе чувство досады, разочарования, беспокойства, которое порождает подобная ситуация», — сокрушается генеральный директор, добавив, что «это 10 миллионов евро, которые не будут вложены в бренд, в инвестиции…».

В течение пяти месяцев сотрудники компании будут считаться частично безработными и получать 95% чистой заработной платы. Благодаря системе длительной частичной деятельности, 70% зарплаты будет оплачиваться государством. Однако Хосе-Луис Льякуна очень критически относится к системам поддержки, созданным правительством Франции.

«Мы продолжим продажи, коммерческая деятельность продолжится, это хорошая новость для Duralex, иначе мы бы здесь говорили о чем-то другом», — подчеркивает Хосе-Луис Льякуна.

На стекольном заводе в пригороде Орлеана, созданном в 1945 году, работает 250 человек, а в 2021 году товарооборот компании составил 23,4 млн евро.