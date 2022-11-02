Москва, 2 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Вадим Манукян высказался по поводу слов Филиппа Киркорова в отношении Наргиз Закировой. Об этом 2 ноября он сообщил в своём телеграм-канале.

(сс) Равиль Иткулов Наргиз

Блогер и журналист подчеркнул, что он против любых оскорблений и того рода критики, которую позволил себе Киркоров, но отметил, что понимает, почему исполнителя переполняет гнев в адрес Закировой. «Мне бы тоже хотелось ее послать на все буквы русского алфавита, но воспитание не позволяет», — написал Манукян, добавив, что певица и так уже «послана» из России «на долгих 50 лет».

Он также обратил внимание, что российский народ принял Закирову как родную, а ответила исполнительница чёрной неблагодарностью. «Она брызжет ядом на всех в своих соцсетях. Того же Киркорова она первой задела», — напомнил блогер.

Для справки: Филипп Киркоров во время концерта в Ташкенте жёстко высказался по поводу внешности Закировой. «А ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела? Уродина!» — сказал Киркоров, добавив, что певице не стоит выходить на сцену с «таким лицом».