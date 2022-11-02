Ставрополь, 2 ноября 2022, 16:46 — REGNUM Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Ставропольском крае задержан местный житель, подозреваемый в подготовке террористического акта, сообщили 2 ноября в региональном управлении ведомства.
По данным ФСБ, мужчина намеревался осуществить поджог административного здания по заданию националистической организации, действующей на территории б. УССР.
Отмечается, что с этой целью злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжаются следственные действия.