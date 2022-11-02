Ставрополь, 2 ноября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Ставропольском крае задержан местный житель, подозреваемый в подготовке террористического акта, сообщили 2 ноября в региональном управлении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ФСБ, мужчина намеревался осуществить поджог административного здания по заданию националистической организации, действующей на территории б. УССР.

Отмечается, что с этой целью злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжаются следственные действия.