Воронеж, , 16:46 — REGNUM Один человек погиб, шесть пострадали в результате автоаварии с участием маршрутного автобуса в Воронеже днём 2 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 14:40 на улице Острогожской. По предварительным данным, 23-летний житель Республики Коми, управляя автомобилем Peugeot, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №113кт, а затем — с автомобилем «Лада Гранта».

В результате водитель иномарки погиб на месте аварии, до приезда скорой помощи. Травмы получили, по предварительным данным, шесть пассажиров автобуса.

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области водитель микроавтобуса с 12 пассажирами не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем, а затем автобус вылетел в кювет.