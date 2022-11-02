Ярославль, , 16:44 — REGNUM Бюджет Ярославской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внесён на рассмотрение в Ярославскую областную думу. В соответствии с законом о бюджетном процессе 21 ноября депутаты думы должны рассмотреть и принять бюджет в первом чтении. Консультации внутри партийных фракций начнутся уже на следующей неделе. Об этом ИА REGNUM рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе Николай Александрычев.

Единая Россия Иван Шилов, ИА REGNUM

«Конечно, акцент мы делаем на тех положениях, которые входят в народную программу «Единой России». Народная программа — это наказы наших избирателей. Обсуждения всех параметров бюджета мы будем проводить совместно с департаментами, курирующими заместителями председателя правительства и областной Думы, с нашими комитетами и аппаратом. По всем вопросам будем искать компромисс и сближать наши позиции. Отмечу, что бюджет остается социально ориентированным и в то же время направлен на развитие региона.

Николай Александрычев отметил, что совместная работа с правительством региона над проектом бюджета началась гораздо раньше. Ещё 6 октября предложения «Единой России» к бюджету были направлены губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву.

Секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя областной Думы Ольга Хитрова перечислила элементы народной программы, финансирование которых депутаты партии считают приоритетным.

«Мы обратились к губернатору, чтобы были предусмотрены средства на выполнение программ, показавших свою эффективность для наших жителей в этом году. Например, на реализацию инициативного бюджетирования и поддержку местных инициатив. Здесь мы говорим о помощи школам, поликлиникам, Домам культуры, социальным центрам, нашим жителей в реализации их коллективных инициатив. Также на продолжение ремонтов во дворах и программу по комплексной модернизации пищеблоков и столовых в образовательных учреждениях».

Ольга Хитрова отметила, что необходимо продолжить реализацию программы по ремонту проездов к социальным учреждениям, предусматривая устройство освещения и тротуары, обратить внимание на обустройство парковок у больниц и поликлиник.