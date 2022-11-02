Ярославские депутаты сопоставят бюджет региона с программой «Единой России»
Ярославль, 2 ноября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внесён на рассмотрение в Ярославскую областную думу. В соответствии с законом о бюджетном процессе 21 ноября депутаты думы должны рассмотреть и принять бюджет в первом чтении. Консультации внутри партийных фракций начнутся уже на следующей неделе. Об этом ИА REGNUM рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе Николай Александрычев.
Николай Александрычев отметил, что совместная работа с правительством региона над проектом бюджета началась гораздо раньше. Ещё 6 октября предложения «Единой России» к бюджету были направлены губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву.
Секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя областной Думы Ольга Хитрова перечислила элементы народной программы, финансирование которых депутаты партии считают приоритетным.
Ольга Хитрова отметила, что необходимо продолжить реализацию программы по ремонту проездов к социальным учреждениям, предусматривая устройство освещения и тротуары, обратить внимание на обустройство парковок у больниц и поликлиник.