Волгоград, 2 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. На период восстановления водоснабжения в Ворошиловском и Советском районах Волгограда Роспотребнадзор рекомендует жителям города для питьевых целей использовать бутилированную воду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Богдан Борман ИА REGNUM Вода питьевая

После аварии на канализационном коллекторе в качестве профилактической меры введён режим гиперхлорирования на водоочистных сооружениях. Это необходимо, чтобы избежать возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям двух районов пить только бутилированную воду, а при использовании воды, подвозимой автоцистернами, — после её кипячения.

В системе водоснабжения Волгограда ведётся постоянный лабораторный контроль качества воды. После нормализации ситуации жителей известят о снятии всех ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, через шесть суток после аварии на канализационном коллекторе потребителям восстановлена подача воды, запущены котельные.