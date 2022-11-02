Москва, 2 ноября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий считает важным, чтобы письменные гарантии бывш. УССР о неиспользовании зернового коридора для ведения военных действий не были нарушены и их не постигла судьба Минских соглашений.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Минобороны РФ сообщили, что своё участие в «зерновой сделке» возобновляет Россия, получившая от Киева письменные гарантии неиспользования зернового коридора для ведения военных действий.

«Россия возвращается в «зерновую сделку», прежде всего, чтобы не допустить продовольственный кризис и голод в развивающихся странах», — отметил Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, Западные спонсоры киевского режима также должны в полной мере осознавать свою ответственность и понимать, чем для всего мира может обернуться в подобных случаях дальнейшее пособничество в организации терактов против России.

«И да, хотелось бы сейчас посмотреть на лица тех западных политиков, которые голословно обвиняли нас в мифическом «пиаре на голоде». Россия в отличие от тех же США исполняет свои обязательства. Вся эта ситуация очень наглядно демонстрирует, кто реально действует на мировой арене исходя из гуманистических соображений, а кто пытается цинично использовать гуманитарные коридоры, помогая неонацистам осуществлять диверсии», — добавил депутат.